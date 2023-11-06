Жуков о дерби «Локомотив» — «Спартак»: «Ничья со знаком «плюс». Ребята справились и без Джикии с Бабичем»

Экс-президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в комментарии «СЭ» отреагировал на ничью в матче 14-го тура РПЛ между красно-белыми и «Локомотивом» (1:1).

«Учитывая, что после удаления Хлусевича «Спартак» играл в меньшинстве, это ничья со знаком «плюс». Без Джикии и Бабича пришлось выстраивать новую линию обороны — это дополнительные трудности. Но мне кажется, что ребята вчера справились. В целом «Спартак» играет неровно, неплохие матчи перемежаются с откровенно провальными. Но мне понравилось, с какой отдачей красно-белые действовали с «Локомотивом», все очень сильно старались», — сказал Жуков «СЭ».

Александр Жуков также высказался об игре защитника «Спартака» Олега Рябчука.

«От Рябчука ожидали большего, все-таки он был лучшим футболистом Молдавии три года подряд. Нельзя сказать, что он проявлял себя на поле как надежный защитник. Хотя, опять же, в матче с «Локо» он мне понравился», — добавил Жуков.

После 14 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 21 очком. «Локомотив» с таким же количеством очков располагается на строчку ниже, уступая красно-белым по дополнительным показателям.