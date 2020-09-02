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Бывший генеральный директор «Спартака» Цорн рассказал о планах на будущее

18:45
Томас Цорн. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Томас Цорн. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-гендиректор «Спартака» Томас Цорн рассказал о том, чем он планирует заниматься в будущем.

— Уже обдумали свои планы на будущее?

— Есть несколько предложений — рассматриваю их. Пока не готов поделиться, что это будет за работа и куда планирую направиться. Могу сказать лишь, что хочу продолжить деятельность в футбольном бизнесе, причем — на стороне клуба.

— Вы вновь намерены работать в клубе — приоритет у российского или у европейского?

— Не стал бы ничего утверждать категорически. Все будет зависеть от проекта, от взглядов людей, с которыми предстоит сотрудничать.

— Проект — некий клуб, в котором нужно выстроить систему управления?

— Да. Мне хотелось бы, чтобы именно проект — как в «Спартаке». Потому очень импонирует работа в должности гендиректора и выполнение функций спортивного директора. Это то, что было бы интересно. (Максим Алланазаров, Артем Калинин)

В начале июля совет директоров красно-белых принял решение об освобождении Цорна от должности генерального директора клуба.

Полностью эксклюзивное интервью с Цорном читайте — здесь

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/pervoe-intervyu-tomasa-corna-posle-uhoda-iz-spartaka-1706565/

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