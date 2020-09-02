Бывший генеральный директор «Спартака» Цорн рассказал о планах на будущее
Экс-гендиректор «Спартака» Томас Цорн рассказал о том, чем он планирует заниматься в будущем.
— Уже обдумали свои планы на будущее?
— Есть несколько предложений — рассматриваю их. Пока не готов поделиться, что это будет за работа и куда планирую направиться. Могу сказать лишь, что хочу продолжить деятельность в футбольном бизнесе, причем — на стороне клуба.
— Вы вновь намерены работать в клубе — приоритет у российского или у европейского?
— Не стал бы ничего утверждать категорически. Все будет зависеть от проекта, от взглядов людей, с которыми предстоит сотрудничать.
— Проект — некий клуб, в котором нужно выстроить систему управления?
— Да. Мне хотелось бы, чтобы именно проект — как в «Спартаке». Потому очень импонирует работа в должности гендиректора и выполнение функций спортивного директора. Это то, что было бы интересно. (Максим Алланазаров, Артем Калинин)
В начале июля совет директоров красно-белых принял решение об освобождении Цорна от должности генерального директора клуба.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/pervoe-intervyu-tomasa-corna-posle-uhoda-iz-spartaka-1706565/