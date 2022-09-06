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6 сентября, 20:34

Бывший гендиректор школы «Чертаново»: «Если решение суда будет лишение свободы, то будет подаваться протест»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший генеральный директор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин заявил, что его адвокаты будут подавать апелляцию, если суд решит лишить его свободы.

— Правильно ли мы понимаем, что если решение будет лишение свободы, то будет подаваться протест в любом случае?

— Думаю, да. Наверно, на основании чего-то будут подаваться апелляцию. Вряд ли, если я уеду в тюрьму, меня сразу бросят и скажут до свидания. Понятно, что за меня будут биться, наверно, и адвокат, и ребята. О последнем слове, не знаю, на сколько это интересно, но все равно, без правительства Москвы и Москомспорта эти 13 лет я не был бы самым счастливым человеком. Деньги все равно выделялись, неплохие деньги, и материально-техническая база. Я сегодня не рассказал, как я мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина с встречи с избирателями вытащил прям на стадион и было принято решение строить манеж. В ближайшие 1,5 года, думаю, он будет построен. Я много чего еще не досказал. Поэтому много чего интересного есть вспомнить. И как чемпионат Европы с нашими ребятами, 6 человек, выигрывали, и как стадионы строили, и на международные турниры ездили, и как это все развивалось, как по школам ходили, рекламу делали, детские сады все окучивали. То есть была проделана очень большая работа.

К сожалению, государство, на мой взгляд, ее недооценила. Посмотрим, чем дело закончится. Я очень надеюсь что чем бы оно ни закончилось, люди, которые принимают решения, задумаются о том, правильные ли это нормативы, правильные ли это федеральные стандарты. То есть обратят на эту проблему внимание, потому что если школа работает эффективно, то как сказал Слуцкий на одном из заседаний, то может быть, мы наоборот, спросим у людей, которые этой школой занимались... Короче, надо не сажать, а спрашивать, как лучше сделать.

— Как часто тот срок, который просит прокуратура, совпадает.

— Практически никогда. Прокуратура может запросить 8 лет, могут дать 2 года. Может запросить 3, а дадут 8. Никакой корреляции между тем, что запрашивает прокурор и какое решение выносит суд особо нет.

Прокурор запросил для обвиняемого в мошенничестве Николая Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа A
Наполи
Ливерпуль

24%

1.86

ИТБ2 (1.5)

20%

1.80

П2

15%

2.00
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа C
Интер
Бавария

П2

32%

1.87

ТБ 3.5

21%

2.23

Ф2(-1)

13%

2.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
ПСЖ 2
Ювентус 1
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.86

Ф1(-1.5)

23%

1.82

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
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 - : -
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Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
Урал – Торпедо
 - : -
11.09 15:00
Факел – Локомотив
 - : -
11.09 17:30
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Эдуард Сперцян

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 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
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ЦСКА

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Александр Соболев

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 4
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Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
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Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
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Локомотив

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