Бывший гендиректор школы «Чертаново»: «Если решение суда будет лишение свободы, то будет подаваться протест»

Бывший генеральный директор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин заявил, что его адвокаты будут подавать апелляцию, если суд решит лишить его свободы.

— Правильно ли мы понимаем, что если решение будет лишение свободы, то будет подаваться протест в любом случае?

— Думаю, да. Наверно, на основании чего-то будут подаваться апелляцию. Вряд ли, если я уеду в тюрьму, меня сразу бросят и скажут до свидания. Понятно, что за меня будут биться, наверно, и адвокат, и ребята. О последнем слове, не знаю, на сколько это интересно, но все равно, без правительства Москвы и Москомспорта эти 13 лет я не был бы самым счастливым человеком. Деньги все равно выделялись, неплохие деньги, и материально-техническая база. Я сегодня не рассказал, как я мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина с встречи с избирателями вытащил прям на стадион и было принято решение строить манеж. В ближайшие 1,5 года, думаю, он будет построен. Я много чего еще не досказал. Поэтому много чего интересного есть вспомнить. И как чемпионат Европы с нашими ребятами, 6 человек, выигрывали, и как стадионы строили, и на международные турниры ездили, и как это все развивалось, как по школам ходили, рекламу делали, детские сады все окучивали. То есть была проделана очень большая работа.

К сожалению, государство, на мой взгляд, ее недооценила. Посмотрим, чем дело закончится. Я очень надеюсь что чем бы оно ни закончилось, люди, которые принимают решения, задумаются о том, правильные ли это нормативы, правильные ли это федеральные стандарты. То есть обратят на эту проблему внимание, потому что если школа работает эффективно, то как сказал Слуцкий на одном из заседаний, то может быть, мы наоборот, спросим у людей, которые этой школой занимались... Короче, надо не сажать, а спрашивать, как лучше сделать.

— Как часто тот срок, который просит прокуратура, совпадает.

— Практически никогда. Прокуратура может запросить 8 лет, могут дать 2 года. Может запросить 3, а дадут 8. Никакой корреляции между тем, что запрашивает прокурор и какое решение выносит суд особо нет.

Прокурор запросил для обвиняемого в мошенничестве Николая Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы.