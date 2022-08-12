Радченко: «Встреча с ЦСКА не покажет, насколько «Зенит» готов стать чемпионом в этом сезоне»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 5-го тура, в котором питерцы сыграют с ЦСКА.

«ЦСКА неплохо начал сезон. Нужно посмотреть, какие матчи у них были перед этой игрой. Думаю, встреча с ЦСКА не покажет, насколько «Зенит» готов стать чемпионом в этом сезоне. Надеюсь, что будет хороший футбол, обилие голов. Мы знаем, что «Зенит» умеет настраиваться на такие матчи. Конечно, для команды всегда плюс, если она играет дома и при своих болельщиках», — сказал Радченко «СЭ».

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдет 13 августа. Начало — в 17:00 по московскому времени.