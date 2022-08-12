ЦСКА поздравил с днем рождения Федотова

ЦСКА поздравил с днем рождения главного тренера команды Владимира Федотова. Сегодня, 12 августа, ему исполняется 56 лет.

«Руководство и коллектив ЦСКА, игроки и тренеры команды от всей души поздравляют главного тренера Владимира Федотова с 56-летием! Желаем Владимиру Валентиновичу крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и больших побед с красно-синими!» — говорится в сообщении на официальном сайте московского клуба.

Федотов возглавил ЦСКА 15 июня 2022 года. В прошедшем сезоне «Сочи» под его руководством выиграл серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ).

В нынешнем сезоне после четырех туров РПЛ ЦСКА набрал 10 очков и возглавляет турнирную таблицу.