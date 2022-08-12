«Спартак» поздравил Ваноли с 50-летием

«Спартака» поздравил бывшего главного тренера команды Паоло Ваноли с днем рождения. Сегодня, 12 августа, итальянскому специалисту исполняется 50 лет.

«Поздравляем бывшего тренера «Спартака» и обладателя Кубка России с днем рождения! Желаем успехов в карьере и всего наилучшего!» — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Ваноли возглавлял красно-белых с декабря 2021 по июнь 2022 года. В прошедшем сезоне «Спартак» под его руководством выиграл БЕТСИТИ Кубок России и занял 10-е место в Российской премьер-лиге.