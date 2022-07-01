Гаврилов — о приостановке контракта Крала со «Спартаком»: «Пусть идет куда хочет»
Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что полузащитник Алекс Крал приостановил контракт с клубом.
«Ну не вернется и не вернется. Зачем он нужен, если толком не играл. Пусть идет куда хочет и играет где хочет. Если не хочет играть, то ради Бога. Пусть не играет и идет туда, где он нужен будет. Жалеть о его уходе не стоит, тем более расстраиваться или переживать. Это небольшая потеря. «Спартак» найдет на его позицию другого игрока», — сказал Гаврилов «СЭ».
Минувший сезон Крал провел в аренде в английском «Вест Хэме». На его счету 6 матчей, в которых он не отметился результативными действиями. Также в сезоне-2021/22 полузащитник успел провести 7 матчей за «Спартак». Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2024 года.
В июне Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до 2023 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -