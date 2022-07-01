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Гаврилов — о приостановке контракта Крала со «Спартаком»: «Пусть идет куда хочет»

Гаврилов отреагировал на то, что полузащитник Крал приостановил контракт со «Спартаком»
Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что полузащитник Алекс Крал приостановил контракт с клубом.

«Ну не вернется и не вернется. Зачем он нужен, если толком не играл. Пусть идет куда хочет и играет где хочет. Если не хочет играть, то ради Бога. Пусть не играет и идет туда, где он нужен будет. Жалеть о его уходе не стоит, тем более расстраиваться или переживать. Это небольшая потеря. «Спартак» найдет на его позицию другого игрока», — сказал Гаврилов «СЭ».

Минувший сезон Крал провел в аренде в английском «Вест Хэме». На его счету 6 матчей, в которых он не отметился результативными действиями. Также в сезоне-2021/22 полузащитник успел провести 7 матчей за «Спартак». Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2024 года.

В июне Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до 2023 года.

Алекс Крал
ФК Спартак (Москва)
1
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