Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что полузащитник Алекс Крал приостановил контракт с клубом.

«Ну не вернется и не вернется. Зачем он нужен, если толком не играл. Пусть идет куда хочет и играет где хочет. Если не хочет играть, то ради Бога. Пусть не играет и идет туда, где он нужен будет. Жалеть о его уходе не стоит, тем более расстраиваться или переживать. Это небольшая потеря. «Спартак» найдет на его позицию другого игрока», — сказал Гаврилов «СЭ».

Минувший сезон Крал провел в аренде в английском «Вест Хэме». На его счету 6 матчей, в которых он не отметился результативными действиями. Также в сезоне-2021/22 полузащитник успел провести 7 матчей за «Спартак». Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2024 года.

В июне Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до 2023 года.