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«Локомотив» накроет места активных фанатов на домашних матчах баннером с цифрой 12

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Локомотив» выступил с заявлением по поводу бойкота активными фанатами матчей из-за внедрения Fan ID.

«Клуб принимает позицию активной части болельщиков ФК «Локомотив» по отказу от посещения матчей РПЛ в предстоящем сезоне. Футбол существует для болельщиков, а поход на стадион всегда должен быть увлекательным и эмоциональным событием. Наша Южная трибуна — важнейшая часть атмосферы «РЖД Арены» и источник эмоций как для игроков «Локо», так и для всего стадиона. Мы открыты для диалога с активными болельщиками и надеемся как можно скорее увидеть и услышать вас в Черкизово», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте клуба.

Также «Локо» сообщил, что накроет места активных фанатов на домашних матчах баннером с цифрой 12.

«Третий сектор, который своей энергией заводил весь стадион, будет пустым — мы приняли решение не открывать продажу абонементов на эту часть трибуны. Места актива болельщиков клуба на наших домашних матчах будут накрыты баннером с цифрой 12 — в знак уважения к нашему 12-му игроку и с надеждой на его скорейшее возвращение на «РЖД Арену»», — сказано в заявлении.

Ранее стало известно, что Fan ID будет обязателен для посещения матчей РПЛ на пяти аренах: «Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Фишт». Остальные стадионы подключатся к проекту во второй части сезона.

Карта болельщика (Fan ID) станет доступна для оформления с 4 июля на «Госуслугах». Обязательным условием оформления Fan ID является регистрация на данном портале.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/zayavlenie-fk-lokomotiv-po-situatsii-s-boykotom-rpl-aktivnoy-chastyu-bolelshchikov-/
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Fan ID (паспорт болельщика)
ФК Локомотив (Москва)
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1
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