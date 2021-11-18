Экс-футболист «Зенита» Роман Широков прокомментировал «СЭ» решение полузащитника Олега Шатова о приостановке карьеры и расторжении контракта с «Рубином». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Трудно сказать, чем он запомнился. Не так долго играл с ним. Сейчас уже забыл, каким он был футболистом. В настоящее время он то играет, то не играет. Вряд ли Олег был значимым для русского футбола игроком», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

31-летний россиянин стал полузащитником «Рубина» в июле 2020 года. За клуб он провел 25 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

Ранее Шатов играл за «Зенит», «Урал», «Анжи» и «Краснодар». На его счету 28 матчей за сборную России.