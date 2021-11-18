Адвокат брата Промеса подтвердил, что форварда «Спартака» могут посадить на несколько лет

Адвокат Иегуди Мошкович, представляющий интересы двоюродного брата нападающего «Спартака» Квинси Промеса, подтвердил, что футболисту грозит тюремное заключение.

Как сообщает AD, в ходе судебного разбирательства обвинения в адрес Промеса могут быть сокращены до нападения при отягчающих обстоятельствах, но Мошкович в интервью изданию отметил, что футболиста намерены привлечь к ответственности за покушение на убийство. Таким образом, 29-летний нидерландец может сесть в тюрьму на несколько лет. Адвокат добавил, что его клиент до сих пор не восстановился от травмы колена, полученной в результате ссоры с игроком «Спартака».

В декабре 2020 года Промес был арестован в Амстердаме и провел три дня в СИЗО по делу о нападении с ножом на двоюродного брата на семейной вечеринке летом того же года. Вскоре он был отпущен на свободу, но правоохранительные органы продолжили расследование инцидента. Сегодня, 18 ноября стало известно, что прокуратура Амстердама предъявила Промесу обвинения в покушении и нанесении ножевых ранений.