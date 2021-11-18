Кафельников отреагировал на обвинения Промеса в покушении на убийство родственника

Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал «СЭ» информацию об обвинении прокуратуры Амстердама в адрес форварда красно-белых Квинси Промеса.

«Затрудняюсь ответить, многое ли потеряет «Спартак», если это подтвердится, и контракт расторгнут. То, во что сейчас играет команда, говорит о том, что нужна полная реструктуризация состава команды», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

В декабре 2020-го Промес был арестован в Амстердаме и провел три дня в СИЗО по делу о нападении с ножом на родственника на семейной вечеринке летом того же года. Вскоре он был отпущен на свободу, но правоохранительные органы продолжили расследование инцидента.

Сегодня, 18 ноября, стало известно, что прокуратура Амстердама предъявила 29-летнему нидерландцу официальные обвинения в покушении и нанесении ножевых ранений.

В «Спартаке» сообщили, что Промес полностью сосредоточен на предстоящих играх за московский клуб.