Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:56

Хасан Кабзе: «Чемпионат Турции сильнее и качественнее РПЛ»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший футболист «Рубина» Хасан Кабзе поделился мнением об уровне РПЛ.

«Честно, сложно сказать, какое место занимает РПЛ в мировом рейтинге. Думаю, список такой: Англия, Нидерланды, Испания, Италия, Франция, Турция и Россия. Седьмое место в мире, как мне кажется, заслуженно. Чемпионат Турции сильнее и качественнее РПЛ — в России упор на физический футбол, а у нас — на тактику, мы нацелены на атакующую игру. Наша лига стала сильнее, у нас много высококачественных игроков», — приводит «РБ Спорт» слова Кабзе.

Ранее стало известно о том, что Россия сохранила 23-е место в рейтинге УЕФА. По итогам сезона-2022/2023 россиянам будут начислены 4,333 очка в мужском рейтинге.

С весны 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/hasan-kabze-chempionat-turtsii-sil-nee-rpl-rossijskaya-liga-shestaya-v-mire/
Футбол
РПЛ
1
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
МОК отстаивает право россиян выступать на больших соревнованиях, несмотря на вал обвинений
Россиян предупредили о новых правилах дорожного движения с 1 марта
В ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера
Умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева
Журналист Херш констатировал сплочение россиян вокруг Путина из-за политики США
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
В «Урале» заявили, что Рамазан Гаджимурадов возвращается в расположение команды
В «Урале» опровергли новость о том, что голландец Зегелар приехал на просмотр в клуб
Агент Обухова: «Личка рассчитывает на Владимира. Он видит в нем качественного футболиста»
Агент Обухова: «К концу сборов игрок будет в оптимальной форме. Он сможет помочь «Оренбургу»
«Ростов» разгромил «Арарат-Армению» в заключительном матче на сборах в Абу-Даби
В «Зените» рассчитывают провести ответный матч с «Сепаханом» в Петербурге
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юран: «Боснийская премьер-лига ниже российской. У Никитина не будет проблем в новом чемпионате»

Нигматуллин: «Где Захарян, а где «Галатасарай»? В таком юном возрасте переходить в Турцию смысла нет»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости