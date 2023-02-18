Хасан Кабзе: «Чемпионат Турции сильнее и качественнее РПЛ»

Бывший футболист «Рубина» Хасан Кабзе поделился мнением об уровне РПЛ.

«Честно, сложно сказать, какое место занимает РПЛ в мировом рейтинге. Думаю, список такой: Англия, Нидерланды, Испания, Италия, Франция, Турция и Россия. Седьмое место в мире, как мне кажется, заслуженно. Чемпионат Турции сильнее и качественнее РПЛ — в России упор на физический футбол, а у нас — на тактику, мы нацелены на атакующую игру. Наша лига стала сильнее, у нас много высококачественных игроков», — приводит «РБ Спорт» слова Кабзе.

Ранее стало известно о том, что Россия сохранила 23-е место в рейтинге УЕФА. По итогам сезона-2022/2023 россиянам будут начислены 4,333 очка в мужском рейтинге.

С весны 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.