Нигматуллин: «Где Захарян, а где «Галатасарай»? В таком юном возрасте переходить в Турцию смысла нет»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о том, что полузащитник Арсен Захарян отказался переходить в турецкий «Галатасарай».

«Где Захарян, а где «Галатасарай»? В таком юном возрасте переходить в Турцию смысла нет, когда потенциально футболист может претендовать на клуб выше уровнем. После интереса «Челси» переходить в «Галатасарай», было бы нелогично. Надо еще подождать, продолжать прогрессировать и ждать более интересных вариантов», — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.

В текущем сезоне 19-летний футболист провел за «Динамо» 22 матча. В них он забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач.