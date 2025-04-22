Юран о тренерстве: «Я уже всем все доказал, имею право выбирать»

Российский тренер Сергей Юран рассказал «СЭ», почему еще не нашел новый клуб.

«Понятно, что хочется работать. Но я уже истоптал первую лигу. Понятно, когда был начинающим тренером, то мог поехать в Прибалтику и другие российские регионы. Сейчас я уже всем все доказал и имею право на то, чтобы выбирать», — сказал Юран «СЭ».

Ранее в своей карьере Юран работал в «Химках», «СКА-Хабаровске», «Балтике», «Сибири», «Шиннике», «Локомотиве» из Астаны и других командах.

Последним клубом 55-летнего специалиста был «Пари НН», команду которого он возглавлял с весны 2023 до 28 апреля 2024 года.