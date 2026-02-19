Сычев — о капитане «Локомотива»: «На моей памяти таких голосований не устраивали»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» оценил выбор голкипера Антона Митрюшкина новым капитаном московской команды.

— Главное событие зимы в «Локомотиве» — уход Баринова в ЦСКА и выборы нового капитана. Удивлены, что им стал Митрюшкин?

— Нет, это же командное решение. Правильно, что выбрали с помощью голосования. Игроки знают, кто заслуживает уважения и пользуется авторитетом. Но на моей памяти таких голосований не устраивали. Капитаны были безальтернативны: Овчинников, Лоськов. А в сборной — Виктор Онопко. Сейчас Баринов был абсолютно безальтернативным. Дальше — вопрос к тренерскому штабу. Надеюсь, у Митрюшкина все будет хорошо. Главное, чтобы болельщикам все было понятно. И чтобы клуб больше не повторял немецких стратегий, — сказал Сычев.

Предыдущим капитаном железнодорожников был полузащитник Дмитрий Баринов, который в это зимнее трансферное окно перешел в ЦСКА.