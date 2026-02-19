Бабаев назвал финансовое положение ЦСКА стабильным: «За доплату за Дивеева взяли Рейса, Баринова и Гонду»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что финансовое положение клуба стабильно, его благополучие удается укреплять, несмотря на санкционный режим.

«Считаю важным отметить финансовую составляющую жизни клуба, а именно стабильное положение ЦСКА, — сказал Бабаев ТАСС. — Несмотря на продолжающийся санкционный режим, нам удается с каждым годом укреплять благополучие клуба, при этом сохраняя рациональный подход — никаких «пан или пропал» и рисков, ставящих под сомнение будущее клуба. За деньги, доплаченные за Игоря Дивеева, нам, по сути, удалось взять сразу трех футболистов в каждую линию: Рейса, Баринова и Гонду».

Зимой к составу ЦСКА присоединились защитник Матеус Рейс, полузащитники Дмитрий Баринов, Данила Козлов, нападающие Лусиано Гонду и Максим Воронов. Из клуба в процессе обмена в «Зенит» вместо Лусиано отправился защитник Игорь Дивеев.

После 18 туров чемпионата России-2025/26 ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице с 36 очками.