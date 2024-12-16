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Сегодня, 08:37

Булыкин: «Мусаев и Семак хороши, но сейчас Станкович лучше»

Алина Савинова
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Бывший футболист клубов РПЛ Дмитрий Булыкин выбрал лучшего тренера по итогам осенней части чемпионата России.

«Сложно кого-то выделить, но осень здорово первую часть сезона провел Деян Станкович. Сначала у него были проблемы — было видно, что он только привыкает к нашему футболу. Но затем просто фантастический результат показал «Спартак». Команда показывает яркий футбол, раскрылся Угальде. Точно выделю Станковича. Мусаев и Семак хороши, но сейчас Станкович лучше», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. «Зенит» (39) располагается на второй строчке, уступая «быкам» по дополнительным показателям. «Спартак» (37) замыкает тройку сильнейших.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
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«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
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Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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