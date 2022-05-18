Алдонин назвал приостановку карьеры Марио Фернандеса потерей для ЦСКА и российского футбола
Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с «СЭ» отреагировал на приостановку карьеры защитника армейцев Марио Фернандеса.
«Марио Фернандес все десять лет прекрасно выступал в ЦСКА. Отличный футболист. Это, безусловно, потеря для клуба и для всего российского футбола. Причины приостановки карьеры? Не знаю, почему это произошло, от чего он отталкивался», — сказал Алдонин «СЭ».
О приостановке карьеры Марио Фернандеса сообщила пресс-служба ЦСКА 18 мая. 31-летний защитник в нынешнем сезоне провел за клуб 29 матчей, в которых забил два гола.
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|
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|5
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|53
|
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|8
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|49
|
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|47
|
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|45
|
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|
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|
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|
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|
12
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|9
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|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
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|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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