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Алдонин назвал приостановку карьеры Марио Фернандеса потерей для ЦСКА и российского футбола

Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с «СЭ» отреагировал на приостановку карьеры защитника армейцев Марио Фернандеса.

«Марио Фернандес все десять лет прекрасно выступал в ЦСКА. Отличный футболист. Это, безусловно, потеря для клуба и для всего российского футбола. Причины приостановки карьеры? Не знаю, почему это произошло, от чего он отталкивался», — сказал Алдонин «СЭ».

О приостановке карьеры Марио Фернандеса сообщила пресс-служба ЦСКА 18 мая. 31-летний защитник в нынешнем сезоне провел за клуб 29 матчей, в которых забил два гола.

Евгений Алдонин
Марио Фернандес
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
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