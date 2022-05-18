Алдонин назвал приостановку карьеры Марио Фернандеса потерей для ЦСКА и российского футбола

Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с «СЭ» отреагировал на приостановку карьеры защитника армейцев Марио Фернандеса.

«Марио Фернандес все десять лет прекрасно выступал в ЦСКА. Отличный футболист. Это, безусловно, потеря для клуба и для всего российского футбола. Причины приостановки карьеры? Не знаю, почему это произошло, от чего он отталкивался», — сказал Алдонин «СЭ».

О приостановке карьеры Марио Фернандеса сообщила пресс-служба ЦСКА 18 мая. 31-летний защитник в нынешнем сезоне провел за клуб 29 матчей, в которых забил два гола.