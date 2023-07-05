Корнеев — о ситуации с Фернандесом: «Это косяк Марио и его агента, которые решили поиграть в эти игры»

Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев высказался о срыве переговоров московской команды с «Интернасьоналом» по поводу перехода защитника Марио Фернандеса.

— Правы ли в ЦСКА, что принципиально отказались платить 366 тысяч евро «Интернасьоналу» за Марио, который и так принадлежал клубу?

— ЦСКА, конечно же, не должен ничего платить, Фернандес принадлежит им. Но это косяк игрока и его агента, они решили поиграть в эти игры, — приводит Metaratings.ru слова Корнеева.

— Марио надурили или агент защитника Жорже Машаду мог осознанно согласиться на пункт, при котором в случае разрыва контракта, «Интернасьонал» потребует компенсацию?

— Я думаю, что здесь никто и никого не надурил. Игрока подписали в аренду на год, а год в Бразилии заканчивается в декабре. В этом случае «Интернасьонал» сделал все правильно, защищая права аренды игрока.

Ранее журналист Фабио Алейшо сообщил, что ЦСКА не смог договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации в 366 тысяч евро за уход футболиста из бразильского клуба.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В декабре 2022-го он вернулся в «Интернасьонал», однако в апреле 2023 года разорвал контракт с бразильским клубом по личным причинам.