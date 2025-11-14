Футбол
Сегодня, 11:00

Аршавин — о своих амбициях: «Должны быть стать руководителем «Зенита»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в интервью «СЭ» прокомментировал назначение Константина Зырянова на пост председателя правления клуба.

— Многих удивило, что вы не стали новым председателем правления «Зенита». Почему этого не произошло?

— Если кто-то удивился... Странный вопрос. Я продолжаю занимать должность в «Газпром» — Академии, отвечаю за молодежное направление клуба.

— А вы претендовали на этот пост?

— Нет, и со мной никто не говорил.

— А вы заранее знали о назначении Константина Зырянова?

— Нет. Узнал после официального сообщения, потом пресса подхватила, когда были в командировке с Тимуром Журавелем — гуляли по Лондону.

— Хотели бы однажды возглавить «Зенит» в качестве руководителя?

— Не думаю, что буду заниматься академией всю жизнь. Амбиции, конечно, должны быть стать руководителем «Зенита».

Зырянов выступал за «Зенит» как футболист с 2007 по 2017 год, вместе с командой он дважды выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны, а также завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

Андрей Аршавин.Андрей Аршавин: «Иногда хочется просто полежать в гостишке... Желательно с девушкой!»
Андрей Аршавин
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
  • Vadson

    пилить, переводить, копить))))

    14.11.2025

  • shpasic

    пятница, Бухаев...

    14.11.2025

  • shpasic

    Должны быть стать руководить...

    14.11.2025

  • Vadson

    а что с названием??? Русский не родной язык у юных журналистов? «Должны быть стать руководителем «Зенита» ....

    14.11.2025

    • Аршавин предположил, почему запомнился европейским фанатам только покером на «Энфилде»
