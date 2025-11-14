Аршавин — о своих амбициях: «Должны быть стать руководителем «Зенита»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в интервью «СЭ» прокомментировал назначение Константина Зырянова на пост председателя правления клуба.

— Многих удивило, что вы не стали новым председателем правления «Зенита». Почему этого не произошло?

— Если кто-то удивился... Странный вопрос. Я продолжаю занимать должность в «Газпром» — Академии, отвечаю за молодежное направление клуба.



— А вы претендовали на этот пост?

— Нет, и со мной никто не говорил.

— А вы заранее знали о назначении Константина Зырянова?

— Нет. Узнал после официального сообщения, потом пресса подхватила, когда были в командировке с Тимуром Журавелем — гуляли по Лондону.



— Хотели бы однажды возглавить «Зенит» в качестве руководителя?

— Не думаю, что буду заниматься академией всю жизнь. Амбиции, конечно, должны быть стать руководителем «Зенита».

Зырянов выступал за «Зенит» как футболист с 2007 по 2017 год, вместе с командой он дважды выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны, а также завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА.