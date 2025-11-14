Аршавин — о сыне в «Спартаке»: «Если он сыграет в РПЛ против «Зенита», это будет не очень»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в интервью «СЭ» оценил выступление своего сына Арсения в «Спартаке».

«Не смотрел, наверное, года три-четыре, как Арсений играет. Когда дойдет до ЮФЛ, буду понимать уже уровень, а это произойдет только через два года. Знаю, что он любит футбол, хочет играть. Но пока, как понимаю, играет не так много. Аршавин в «Спартаке»? Пока это на уровне юношей, никак не отражается ни на его жизни, ни на моей. Да, соперничество принципиальное. Но по детям... Мне кажется, это немного неуместно. Если он сыграет за «Спартак» в РПЛ против «Зенита», то это будет не очень (улыбается)», — сказал Аршавин «СЭ».

Арсений Аршавин, сын экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина, стал победителем летнего первенства Москвы в составе «Спартака» 2012 года рождения. Вместе с ним красно-белые выиграли все 22 игры.