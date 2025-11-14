Футбол
Сегодня, 11:30

Аршавин — о сыне в «Спартаке»: «Если он сыграет в РПЛ против «Зенита», это будет не очень»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в интервью «СЭ» оценил выступление своего сына Арсения в «Спартаке».

«Не смотрел, наверное, года три-четыре, как Арсений играет. Когда дойдет до ЮФЛ, буду понимать уже уровень, а это произойдет только через два года. Знаю, что он любит футбол, хочет играть. Но пока, как понимаю, играет не так много. Аршавин в «Спартаке»? Пока это на уровне юношей, никак не отражается ни на его жизни, ни на моей. Да, соперничество принципиальное. Но по детям... Мне кажется, это немного неуместно. Если он сыграет за «Спартак» в РПЛ против «Зенита», то это будет не очень (улыбается)», — сказал Аршавин «СЭ».

Арсений Аршавин, сын экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина, стал победителем летнего первенства Москвы в составе «Спартака» 2012 года рождения. Вместе с ним красно-белые выиграли все 22 игры.

Андрей Аршавин.Андрей Аршавин: «Иногда хочется просто полежать в гостишке... Желательно с девушкой!»
Андрей Аршавин
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
  • wam

    Сын за отца не отвечает.

    14.11.2025

    • Аршавин: «Амбиции, конечно, должны быть стать руководителем «Зенита»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

