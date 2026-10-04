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Веснина объяснила поражение Рублева в матче против де Минаура

Веснина объяснила поражение Рублева в матче против де Минаура

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» прокомментировала вылет Андрея Рублева с турнира в Пекине после поражения от австралийца Алекса де Минаура — 6:1, 2:6, 3:6.

«Де Минаур непростой соперник, который заставляет играть много длинных розыгрышей. Но Андрей в хорошей форме и матч играл здорово. Все решилось в третьем сете из-за небольших ошибок. Андрей больше рисковал и это сыграло свою роль», — сказала Веснина «СЭ».

В полуфинале «пятисотника» Де Минаур сыграет против Хуберта Хуркача из Польши, который ранее победил россиянина Карена Хачанова (7:6 (7:2), 6:2).

На турнире остался только один представитель России — Даниил Медведев.

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Теннис
Алекс де Минаур
Андрей Рублев
Елена Веснина
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