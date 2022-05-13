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Сегодня, 13:08

«Урал» может рассмотреть российских поставщиков формы на следующий сезон

Роман Шишов
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что клуб рассмотрит вариант с формой на следующий сезон от российских поставщиков.

12 мая стало известно, что сотрудничество со «Спартаком» прекратил Nike. В компании сослались на решение УЕФА, который отстранил клубы из России от участия в международных турнирах.

— Да, мы готовы рассмотреть вариант с формой от российских поставщиков, но пока у нас форма от Nike, — цитирует Иванова «РБ Спорт». — Мы купили половину формы, а теперь нужно куда-то ее деть. Будем думать, прикидывать разные варианты. Посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация.

— Приходило ли в «Урал» письмо по поводу проекта Кубка РПЛ?

— Нет, у нас ничего нет. Вчера никто ничего не присылал. Мне об этом ничего неизвестно.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ural-mozhet-rassmotret-rossijskih-postavshhikov-formy-na-sleduyushhij-sezon/
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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