Кузьмичев: «Меня Пиняев точно не разочаровал»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев ожидает прогресса в игре атакующего полузащитника железнодорожников Сергея Пиняева во второй части чемпионата.

— Поговорим о «Локомотиве». С уходом Тикнизяна полноправным хозяином на левом фланге атаки становится теперь Пиняев?

— По идее да. Но уже летом в «Локомотив» переходит Салтыков, который играет на позиции крайнего нападающего. Это опять к вопросу об уходе Тикнизяна. Слева в обороне у «Локо» есть исполнители, о которых сказал выше, а в атаке к Пиняеву теперь добавился еще один молодой интересный футболист. Москвичи, повторюсь, получат за Наира хорошие деньги. Я их понимаю.

— Приход Салтыкова — серьезная угроза для игрового времени Пиняева?

— Да я бы не был столь категоричен. Ведь возможен вариант, при котором оба будут выходить на поле, но на разных краях атаки. Как-то так. Все зависит от соперника. А здоровая конкуренция еще никому не вредила.

— Вас Пиняев разочаровал в первой части сезона?

— Меня — точно нет. Я говорил, что не стоит от Сергея сразу ждать чудес после перехода в «Локо». Не верил в то, что парень с первых же игр начнет делать существенную разницу. В принципе увидел то, чего и ожидал.

— Кода же нам теперь ждать серьезного прогресса в игре Сергея?

— Мне кажется, спрашивать с него по гамбургскому счету нужно будет уже весной. Во второй части чемпионата. Думаю, он сам уже понимает, что пора показывать на поле большее и сделать качественный шаг вперед.

В сезоне-2023/24 Пиняев принял участие в 25 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.