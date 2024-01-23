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Сегодня, 17:45

Кузьмичев: «Меня Пиняев точно не разочаровал»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Сергей Пиняев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев ожидает прогресса в игре атакующего полузащитника железнодорожников Сергея Пиняева во второй части чемпионата.

— Поговорим о «Локомотиве». С уходом Тикнизяна полноправным хозяином на левом фланге атаки становится теперь Пиняев?

— По идее да. Но уже летом в «Локомотив» переходит Салтыков, который играет на позиции крайнего нападающего. Это опять к вопросу об уходе Тикнизяна. Слева в обороне у «Локо» есть исполнители, о которых сказал выше, а в атаке к Пиняеву теперь добавился еще один молодой интересный футболист. Москвичи, повторюсь, получат за Наира хорошие деньги. Я их понимаю.

— Приход Салтыкова — серьезная угроза для игрового времени Пиняева?

— Да я бы не был столь категоричен. Ведь возможен вариант, при котором оба будут выходить на поле, но на разных краях атаки. Как-то так. Все зависит от соперника. А здоровая конкуренция еще никому не вредила.

— Вас Пиняев разочаровал в первой части сезона?

— Меня — точно нет. Я говорил, что не стоит от Сергея сразу ждать чудес после перехода в «Локо». Не верил в то, что парень с первых же игр начнет делать существенную разницу. В принципе увидел то, чего и ожидал.

— Кода же нам теперь ждать серьезного прогресса в игре Сергея?

— Мне кажется, спрашивать с него по гамбургскому счету нужно будет уже весной. Во второй части чемпионата. Думаю, он сам уже понимает, что пора показывать на поле большее и сделать качественный шаг вперед.

В сезоне-2023/24 Пиняев принял участие в 25 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Наир Тикнизян. «Тикнизян хочет стать чемпионом. Какие к нему вопросы? В «Зените» были уверены, что Круговой не откажется от предложения»
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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