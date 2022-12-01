Бывший арбитр Николаев считает, что не все российские судьи готовы давать комментарии сразу после матчей

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев поделился мнением об инициативе давать судьям объяснять свои решения сразу после матчей.

«Если партия прикажет, народ ответит «Есть». Но на мой взгляд, такая практика маловероятна. Не каждый арбитр готов после матча давать комментарии и это, в принципе, правильно. Флэш-интервью участников матчей по горячим следам тоже не всегда бывают корректными, потому что все говорится на эмоциях. Не знаю, насколько современное общество готово к таким вещам, сами знаете, в каком мире мы живем в плане масс-медиа, Telegram-каналов.

Может ли это привести к скандалам? Нет. Скорее к определенному хайпу, спекуляциям каких-то людей, которые этим живут. Очень хочется ошибаться, но мы видим, сколько поднимается негатива после неудачно проведенных матчей. Этот вопрос уже не раз задавался, может быть, на этот раз что-то из этого и получится. Опять же, мы пойдем по своему пути, потому что УЕФА и ФИФА запрещают давать комментарии», — приводит «РБ Спорт» слова Николаева.

Ранее с идеей предложить судьям объяснять свои решения после матчей выступил президент РПЛ Александр Алаев.