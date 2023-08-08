Бывшего футболиста ЦСКА Мандрыкина похоронят на Химкинском кладбище

Сестра бывшего вратаря ЦСКА и сборной России по футболу Вениамина Мандрыкина Жанна Мандрыкина сообщила, что спортсмен будет похоронен 10 августа на Химкинском кладбище.

«Похороны пройдут в четверг на Химкинском кладбище», — приводит слова Мандрыкиной ТАСС.

О смерти 41-летнего Мандрыкина стало известно 6 августа.

Экс-игрок завершил карьеру в ноябре 2010 года в возрасте 29 лет из-за последствий ДТП, в котором он сломал позвоночник и повредил спинной мозг. Из-за травм футболист лишился возможности передвигаться самостоятельно.

Мандрыкин трижды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА в составе ЦСКА. Помимо армейцев он выступал за «Аланию», «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак» и брянское «Динамо».

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