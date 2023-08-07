Биография Вениамина Мандрыкина: карьера и жизнь после страшной аварии
- Семья и детство Вениамина Мандрыкина
- Клубная карьера Вениамина Мандрыкина
- Карьера Вениамина Мандрыкина в сборной России
- Окончание карьеры Вениамина Мандрыкина
- Достижения Вениамина Мандрыкина
- Личная жизнь Вениамина Мандрыкина
- Авария с участием Вениамина Мандрыкина
- Инвалидность Вениамина Мандрыкина
- Смерть Вениамина Мандрыкина
В воскресенье, 6 августа, не стало бывшего вратаря ЦСКА Вениамина Мандрыкина. Он скончался в возрасте 41 года из-за сердечного приступа. Армейский клуб собирается организовать минуту молчания перед матчем FONBET Кубка России против «Факела» в память о голкипере, который завершил карьеру в 2010 году из-за серьезных травм, полученных в ДТП.
Семья и детство Вениамина Мандрыкина
Вратарь родился 30 августа 1981 года в Оренбурге. Его рост — 189 см, вес — 83 кг. Футбольную карьеру Мандрыкин начал во Владикавказе, куда переехала его семья. Свои первые шаги в футболе он совершал в школе «Юность», хотя поначалу не рассматривал этот вид спорта как основную деятельность.
В 1993 году Вениамин даже ушел из спортшколы «Спартак», но его убедили остаться в спорте. Тренер Валерий Горохов настоял на участии голкипера в турнире среди юношей в США. «Спартак» одержал победу — и Мандрыкин продолжил заниматься футболом.
В 1998-м он участвовал во Всемирных юношеских играх. Вскоре после этого Валерий Газзаев позвал его в «Аланию», где через два года Вениамин пробился в основной состав.
Клубная карьера Вениамина Мандрыкина
Во время выступления в «Алании» голкипер побывал на просмотре в «Бордо», но в итоге стал игроком ЦСКА. Этот этап карьеры Мандрыкина стал самым успешным в его биографии: в составе московского клуба он трижды становился чемпионом России, завоевал Кубок УЕФА, четыре раза выиграл Кубок и трижды — Суперкубок страны.
За ЦСКА Вениамин играл до февраля 2008 года, когда на правах аренды (на один сезон) перебрался в «Томь». После были «Ростов», «Спартак» (Нальчик) и брянское «Динамо».
«Так тянуло на поле, что готов был ехать куда угодно, — объяснял выбор последнего клуба сам Мандрыкин. — В Брянске снова начал получать удовольствие от футбола. Помог команде спастись от вылета. На следующий сезон строил большие планы».
Карьера Вениамина Мандрыкина в сборной России
В составе национальной сборной страны голкипер провел два матча. Оба — в 2003 году (12 февраля — против Кипра и 30 апреля — в отборе на чемпионат Европы с Грузией).
Также Вениамин выступал за молодежную сборную России в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2002.
Окончание карьеры Вениамина Мандрыкина
Голкипер завершил карьеру в 29 лет после тяжелейшего ДТП, в результате которого он сломал позвоночник и был лишен возможности передвигаться самостоятельно.
Достижения Вениамина Мандрыкина
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Трехкратный чемпион России
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Двукратный серебряный призер чемпионата России
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Бронзовый призер чемпионата России
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Четырехкратный обладатель Кубка России
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Трехкратный обладатель Суперкубка России
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Обладатель Кубка УЕФА
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Награжден орденом Дружбы (2006)
Личная жизнь Вениамина Мандрыкина
Со своей супругой Дианой футболист познакомился во Владикавказе. В ноябре 2000 года Вениамин женился на модели, в 2001-м супруги переехали в Москву — Мандрыкина пригласили играть за ЦСКА. Спустя два года у пары родился первенец — Давид. А в 2007-м на свет появился еще один сын, Даниил.
После того как футболист попал в ДТП и оказался прикован к постели, супруги развелись официально, хотя перестали жить вместе еще за два года до этого. По словам Дианы, они с Вениамином расстались друзьями — просто решили, что так для обоих будет лучше.
Авария с участием Вениамина Мандрыкина
В ноябре 2010 года жизнь вратаря разделилась на до и после. Он попал в серьезное ДТП в Брянске, врезавшись в дерево на своем автомобиле. В результате аварии Вениамин получил компрессионный перелом шейного позвонка и повредил спинной мозг. Два месяца футболист находился в медикаментозной коме и перенес операцию на позвоночнике.
Врачам удалось стабилизировать его состояние. Но футболист оказался прикован к кровати и был вынужден завершить карьеру в 29 лет. В отношении Мандрыкина изначально возбудили уголовное дело — по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Но позднее оно было прекращено с согласия прокуратуры, так как стороны пришли к примирению.
«Превышал я крепко, что и говорить. Не справился с управлением. Надо поворачивать направо, а скорость огромная. Колесом въехал в бордюр — и машина взлетела. Приземлилась на крышу, прямо у водительского места. Было нас пятеро — Максим и Марат, тоже футболисты брянского «Динамо», и две девчонки. Все восемь подушек сработали. А на крыше они не предусмотрены. Удар пришелся мне в голову и пошел ниже, четвертый позвонок разлетелся на осколки. Пятый сместился. Я сразу отключился», — рассказал Мандрыкин в рубрике «СЭ» «Разговор по пятницам».
Инвалидность Вениамина Мандрыкина
Действующие и бывшие игроки ЦСКА собрали средства на лечение голкипера — 130 тысяч долларов, которые передали футболисту через сестру Жанну. Через год после случившегося ему оформили инвалидность. В 2011 году Мандрыкин пошел на поправку, а в 2012-м сообщил об улучшении своего состояния.
«Уже могу сам себе лицо почесать. По крайней мере правой рукой. Раньше беда была — чуть что, звал сестру, маму. А теперь проблем нет. Бицепсы благодаря упражнениям стали заново расти. Именно там закрепляются мышцы, отвечающие за работу пальцев. А еще спину могу приподнимать. А еще в настольный теннис играю. Да-да! Ракетку привязывают к ладони — и вперед. Это больше для тренировки, побеждать-то рановато!» — признавался Вениамин «СЭ».
Футболист продолжал реабилитацию, но, к сожалению оставался прикован к кровати.
Смерть Вениамина Мандрыкина
6 августа 2023 года стало известно о смерти 41-летнего вратаря. Причиной стал инфаркт.
«Он долго болел, особенно в последнее время. Появились боли, инфаркт обширный. В больницу его забрали сегодня. К сожалению, они ничем не смогли помочь уже. В приемный привезли. Там остановка сердца», — приводит РЕН ТВ слова Жанны Мандрыкиной, сестры культового вратаря.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|4 : 1
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|2 : 1
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|2 : 3
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|1 : 2
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
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Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0