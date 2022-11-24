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Судейство

Сегодня, 20:42

Бюро исполкома включило семь судей в список ВАР на матчи РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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В четверг, 24 ноября, состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором были приняты следующие решения:

1. Утвердить положение о служебных пропусках РФС в новой редакции.

2.1. Исключить Дмитрия Серебрякова из списков судей первой лиги и Кубка России на сезон 2022-2023 гг.

2.2. Включить Николая Волошина, Романа Галимова, Артура Федорова, Сергея Чебана, Романа Сафьяна, Андрея Фисенко и Евгения Буланова в список судей ВАР; включить Максима Ковалева и Андрея Образко в список судей АВАР на матчи РПЛ, Кубка России и первой лиги на сезон 2022-2023 гг.

3. Утвердить изменения в регламент всероссийских соревнований среди мужчин Футбольной национальной лиги сезона 2022-2023 гг. «Первая лига».

4. Утвердить изменения в приложение №4 регламента Кубка России сезона 2022-2023 гг., установив дату проведения жеребьевки второй стадии 1/4 финала раунда плей-офф пути верхней сетки и 1 этапа 1/4 раунда плей-офф пути нижней сетки не позднее 3 декабря 2022 года.

5. Утвердить календарь второго этапа Молодежного первенства России в группах I и II сезона 2022-2023 гг.

Источник: https://rfs.ru/news/217212

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия 3
Гана 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
РФС
1
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
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Спартак

 6
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Краснодар

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Локомотив

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Факел

 16 1 3
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