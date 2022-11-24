Источник: Николсон может покинуть «Спартак» в зимнее трансферное окно

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон может в скором времени покинуть московский клуб, сообщает Metaratings.

По информации источника, представители 25-летнего ямайца вели неформальные переговоры по поводу перехода игрока в европейский клуб. Сам футболист доволен своим положением в «Спартаке».

Николсон перешел в «Спартак» из «Шарлеруа» в январе 2022 года. Контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард провел за красно-белых 17 матчей во всех турнирах, в которых отличился 4 голами и 2 результативными передачами.