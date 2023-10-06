Быстров — о возможной отставке Абаскаля: «Он делает такие вещи, которые не может объяснить ни один человек!»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера команды Гильерме Абаскаля после двух разгромных поражений от «Крыльев Советов» (0:4) и «Динамо» (0:3).

«Зачем ему давать еще шанс? На протяжении последних двух-трех месяцев он делает такие вещи, которые не может объяснить ни один человек! Впрочем, тут все зависит от руководителей «Спартака». Думаю, что у них были другие ожидания перед сезоном. Серьезно укрепились, приобрели новых легионеров, а команда даже в таком слабом чемпионате снова находится далеко от желаемого места», — сказал Быстров «СЭ».

«Спартак» после десяти туров занимает шестое место в чемпионате России, набрав 16 очков. Дерби со ЦСКА пройдет в 11-м туре РПЛ 5 октября, в воскресенье.