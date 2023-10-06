Колосков: «У Абаскаля какой-то кризис в голове»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о кризисе «Спартака».

«Кажется, что тренер в кризисе, а команда — нет. В матче с «Крыльями» он убирал с поля сильнейших футболистов, а выпускал игроков резерва. Конечно, запасные футболисты слабее. У него какой-то кризис в голове», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Колоскова.

После 10 туров чемпионата России «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице с 16 очками. В следующем туре РПЛ красно-белые встретятся с ЦСКА на своем поле. Игра пройдет 8 октября. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Испанский специалист Гильермо Абаскаль возглавляет московскую команду с лета 2022 года.