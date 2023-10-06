Быстров — об игре Клаудиньо в этом сезоне: «Бразилец явно снизил к себе требования»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника Клаудиньо.

«Бразилец явно снизил к себе требования. Может, его расслабил приход такого количества иностранцев. Может, скучает по Малкому. Но тот Клаудиньо, который только перешел в «Зенит», и нынешний — это два разных футболиста», — сказал Быстров «СЭ».

В этом сезоне Клаудиньо провел за «Зенит» 16 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.