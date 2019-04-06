Быстров вступился за Мельгарехо. Газзаев считает, что парагвайцу не хватает мастерства

Бывший главный тренер сборной России и красно-синих Валерий Газзаев в эфире телеканала "Матч Премьер" раскритиковал игру нападающего красно-белых Лоренсо Мельгарехо в голевом моменте с выходом 1 на 1 в первом тайме матча 22-го тура чемпионата России против "Спартака". Экс-полузащитник москвичей Владимир Быстров также поучаствовал в дискуссии.

– Судейство Мешкова? Я могу отметить хорошее качество, судью почти не видно. Игроки привыкают к такой манере судейства. Есть единоборства. Он дает играть, поэтому футболисты нормально к этому относятся.

Голевой момент у Мельгарехо в первом тайме? Мастерства не хватило ему. Вот, что я могу сказать, – отметил Газзаев.

Быстров сразу вступился в защиту футболиста красно-белых.

– Что вы критикуете нападающего? Акинфеев спас в этой ситуации. Ему еще пару моментов нужно, чтобы реализовать свои моменты, – сказал Быстров.

"Спартак" - ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча - в 19.00 (мск)

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