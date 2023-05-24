Быстров о работе Карасева в дерби: «Он — молодец. Все, что нужно было, свистнул»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в интервью «СЭ» оценил работу главного арбитра Сергея Карасева в матче 28-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА (2:1).

«Карасев — молодец. Все, что нужно было, свистнул. Да, случился сложный эпизод с пенальти. Но повторю: мне поначалу тоже показалось, что был фол, только на повторах появились сомнения. Подошел бы Карасев к монитору — считаю, его авторитет позволил бы такой 11-метровый отменить. Несмотря на то, что я болел за «Спартак», — сказал Быстров «СЭ».

Ранее Быстров заявил, что считает несправедливым удаление защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче со «Спартаком».