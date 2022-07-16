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Быстров похвалил игру Одоевского в матче «Зенита» с «Химками»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров в разговоре «СЭ» оценил игру 19-летнего голкипера петербургского клуба Даниила Одоевского в матче 1-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

«Каждый вратарь должен начинать, всегда голкиперы будут ошибаться. Одоевский молодой, из своей академии, нужно давать шанс и доверять. В принципе он провел хороший матч, было пару спасений. Видно, что с каждой игрой он приобретает уверенность, прогрессирует. Если взять всех вратарей, которые достигли результата, они тоже когда-то начинали. Тут важно доверие тренера», — сказал Быстров.

19-летний Одоевский — воспитанник «Зенита». Он провел 7 матчей за основную команду и пропустил 5 голов, отыграв 3 встречи на ноль.

Владимир Быстров
ФК Зенит
Даниил Одоевский
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2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
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Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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Ахмат – Спартак
 - : -
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 - : -
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