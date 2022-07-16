Быстров похвалил игру Одоевского в матче «Зенита» с «Химками»

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров в разговоре «СЭ» оценил игру 19-летнего голкипера петербургского клуба Даниила Одоевского в матче 1-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

«Каждый вратарь должен начинать, всегда голкиперы будут ошибаться. Одоевский молодой, из своей академии, нужно давать шанс и доверять. В принципе он провел хороший матч, было пару спасений. Видно, что с каждой игрой он приобретает уверенность, прогрессирует. Если взять всех вратарей, которые достигли результата, они тоже когда-то начинали. Тут важно доверие тренера», — сказал Быстров.

19-летний Одоевский — воспитанник «Зенита». Он провел 7 матчей за основную команду и пропустил 5 голов, отыграв 3 встречи на ноль.