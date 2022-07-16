Быстров рассказал о перспективах Бакаева в «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров рассказал «СЭ», что общался с полузащитником Зелимханом Бакаевым по поводу его будущего в петербургском клубе.

«У меня был личный разговор с Бакаевым. Говорил, если он хочет заиграть после перехода в «Зенит», нужно играть более агрессивно, интересно, не бояться обыгрывать. В подыгрыш можно взять любого футболиста из своего академии, а Бакаева взяли, чтобы он помогал команде. Так что нужно быть лидером на поле, а не подстраиваться под иностранцев. Только при таких условиях он сможет конкурировать.

Не знаю, сломает ли его то, что он выходит на замену. Говорить можно все, что хочешь, нужно выходить и доказывать. Если сидишь на скамейке, нужно работать больше. Надо за 10 минут сделать столько, чтобы тренер в следующем матче выпустил тебя в основе. Если же он будет думать, что просто должен играть в основе, так и я тоже хочу сейчас играть в основе «Зенита», — сказал он.

Бакаев — воспитанник «Спартака», он покинул московский клуб по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента и подписал контракт с «Зенитом» по схеме «3+1».