Быстров рассказал о перспективах Бакаева в «Зените»
Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров рассказал «СЭ», что общался с полузащитником Зелимханом Бакаевым по поводу его будущего в петербургском клубе.
«У меня был личный разговор с Бакаевым. Говорил, если он хочет заиграть после перехода в «Зенит», нужно играть более агрессивно, интересно, не бояться обыгрывать. В подыгрыш можно взять любого футболиста из своего академии, а Бакаева взяли, чтобы он помогал команде. Так что нужно быть лидером на поле, а не подстраиваться под иностранцев. Только при таких условиях он сможет конкурировать.
Не знаю, сломает ли его то, что он выходит на замену. Говорить можно все, что хочешь, нужно выходить и доказывать. Если сидишь на скамейке, нужно работать больше. Надо за 10 минут сделать столько, чтобы тренер в следующем матче выпустил тебя в основе. Если же он будет думать, что просто должен играть в основе, так и я тоже хочу сейчас играть в основе «Зенита», — сказал он.
Бакаев — воспитанник «Спартака», он покинул московский клуб по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента и подписал контракт с «Зенитом» по схеме «3+1».
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1
|Химки
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2
|Зенит
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|1
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|1-1
|1
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3
|Н. Новгород
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4
|Торпедо
|0
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5
|Оренбург
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6
|Факел
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7
|Урал
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8
|Спартак
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9
|Кр. Советов
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10
|Динамо
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|0-0
|0
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11
|ЦСКА
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
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13
|Ахмат
|0
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|0
|0-0
|0
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14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Краснодар
|0
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|0
|0
|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -
|Г
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Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
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Резиуан Мирзов
Химки
|1
|П
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Александр Долгов
Химки
|1
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
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Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
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Алексей Сутормин
Зенит
|1
|0
|1