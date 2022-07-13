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Игнатьев считает, что Федотов может построить хорошую команду в ЦСКА

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что Владимир Федотов может создать в ЦСКА хорошую команду, если получит время поработать.

«Федотов подтвердил свое реноме сильного тренера в «Сочи». Он опытный специалист, который стабильно выстраивает тренировочный процесс, налаживает правильные взаимоотношения внутри коллектива. Нужно дать ему время спокойно поработать. Без надрыва, без желания увидеть результат здесь и сейчас. Тогда у него получится хорошая команда, которая на протяжении долгого времени будет среди фаворитов нашего футбола. В ЦСКА умеют ждать, поэтому, думаю, это будет хороший союз. Если говорить про наступающий сезон, то чуда от армейцев я не жду», — цитируют «Известия» Игнатьева.

Новый сезон в чемпионате России начнется в пятницу, 15 июля, матчем «Химки» — «Зенит», а в субботу ЦСКА сыграет дома против «Урала».

Источник: https://iz.ru/1363834/polina-nikolaeva/v-pervom-sezone-pri-abaskale-spartak-ne-finishiruet-v-troike
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
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