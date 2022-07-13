Игнатьев считает, что Федотов может построить хорошую команду в ЦСКА
Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что Владимир Федотов может создать в ЦСКА хорошую команду, если получит время поработать.
«Федотов подтвердил свое реноме сильного тренера в «Сочи». Он опытный специалист, который стабильно выстраивает тренировочный процесс, налаживает правильные взаимоотношения внутри коллектива. Нужно дать ему время спокойно поработать. Без надрыва, без желания увидеть результат здесь и сейчас. Тогда у него получится хорошая команда, которая на протяжении долгого времени будет среди фаворитов нашего футбола. В ЦСКА умеют ждать, поэтому, думаю, это будет хороший союз. Если говорить про наступающий сезон, то чуда от армейцев я не жду», — цитируют «Известия» Игнатьева.
Новый сезон в чемпионате России начнется в пятницу, 15 июля, матчем «Химки» — «Зенит», а в субботу ЦСКА сыграет дома против «Урала».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -