Игнатьев считает, что Федотов может построить хорошую команду в ЦСКА

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что Владимир Федотов может создать в ЦСКА хорошую команду, если получит время поработать.

«Федотов подтвердил свое реноме сильного тренера в «Сочи». Он опытный специалист, который стабильно выстраивает тренировочный процесс, налаживает правильные взаимоотношения внутри коллектива. Нужно дать ему время спокойно поработать. Без надрыва, без желания увидеть результат здесь и сейчас. Тогда у него получится хорошая команда, которая на протяжении долгого времени будет среди фаворитов нашего футбола. В ЦСКА умеют ждать, поэтому, думаю, это будет хороший союз. Если говорить про наступающий сезон, то чуда от армейцев я не жду», — цитируют «Известия» Игнатьева.

Новый сезон в чемпионате России начнется в пятницу, 15 июля, матчем «Химки» — «Зенит», а в субботу ЦСКА сыграет дома против «Урала».