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13 марта, 18:39

Гранат предложил «Спартаку» назначить Мостового в случае увольнения Абаскаля

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Бывший футболист «Спартака» Владимир Гранат ответил на вопрос «СЭ» о возможном увольнении главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Конечно, хотелось бы какого-то значимого тренера. Ну или дайте уже возможность своим поработать, тому же Мостовому. Еще было бы интересно на Ивича посмотреть, чтобы он вступил в работу и показал, на что способен. Не очень мне понятна его ситуация с увольнением в «Краснодаре», — сказал Гранат «СЭ».

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении Ивича с поста главного тренера клуба. Накануне «СЭ» сообщил, что агентская группа предлагала 46-летнего серба в «Спартак», но в стане красно-белых кандидатуру специалиста пока не рассматривают.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что Владимир Ивич может сменить Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

(Александр Абустин)

Александр Мостовой
Владимир Гранат
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
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Джон Кордоба

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П
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Константин Тюкавин

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Квинси Промес

Спартак

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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