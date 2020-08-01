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«Было бы глупо отказываться от предложения возглавить команду премьер-лиги». Гунько — о назначении в «Химки»

17:38
Дмитрий Гунько. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Дмитрий Гунько. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Дмитрий Гунько поделился эмоциями после назначения на пост главного тренера «Химок». Подмосковный клуб объявил о том, что именно этот специалист примет команду вместо Сергея Юрана.

— Сегодня мне поступило предложение возглавить футбольный клуб «Химки», которое стало для меня абсолютно неожиданным, — приводит слова Гунько сайт подмосковного клуба. — Было бы глупо отказываться от предложения возглавить команду премьер-лиги. Для меня это серьезный вызов, который я принял. Буду полностью отдаваться работе, есть много идей, но самое основное — развивать футболистов в отдельности и команду в целом.

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/avgust/dmitriy-gunko-glavnyy-trener-khimok/

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