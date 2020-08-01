Дмитрий Гунько поделился эмоциями после назначения на пост главного тренера «Химок». Подмосковный клуб объявил о том, что именно этот специалист примет команду вместо Сергея Юрана.

— Сегодня мне поступило предложение возглавить футбольный клуб «Химки», которое стало для меня абсолютно неожиданным, — приводит слова Гунько сайт подмосковного клуба. — Было бы глупо отказываться от предложения возглавить команду премьер-лиги. Для меня это серьезный вызов, который я принял. Буду полностью отдаваться работе, есть много идей, но самое основное — развивать футболистов в отдельности и команду в целом.