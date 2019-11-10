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Бузникин — об ошибках Гилерме: «Не знаю, что происходит у него в голове»

17:05
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Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Максим Бузникин предположил, с чем могут быть связаны ошибки вратаря железнодорожников Гильерме.

— Я могу делать выводы только на основании того, что вижу на футбольном поле, — цитирует Бузникина RT. — А что у Гильерме происходит в голове, не знаю. Но ошибки случаются у всех, в том числе в ключевых матчах. Даже у опытных вратарей. Да, сейчас все говорят о том злополучном мяче во встрече с «Ювентусом», но не думаю, что Маринато может повторить данную помарку в следующих матчах. Это футбол.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/685583-buznikin-gilerme-oshibki

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