Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Максим Бузникин предположил, с чем могут быть связаны ошибки вратаря железнодорожников Гильерме.

— Я могу делать выводы только на основании того, что вижу на футбольном поле, — цитирует Бузникина RT. — А что у Гильерме происходит в голове, не знаю. Но ошибки случаются у всех, в том числе в ключевых матчах. Даже у опытных вратарей. Да, сейчас все говорят о том злополучном мяче во встрече с «Ювентусом», но не думаю, что Маринато может повторить данную помарку в следующих матчах. Это футбол.