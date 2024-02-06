Бушманов: «Слова агента Джикии — финал для него в «Спартаке». Такие вещи надо решать в тишине»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о будущем защитника Георгия Джикии в команде.

Ранее агент Джикии Вадим Шпинев заявил, что продление контракта футболиста с красно-белыми невозможно, пока в клубе работает Гильермо Абаскаль.

«Я думаю, что своим выступлением агент подтвердил, что между сторонами есть конфликт. Мне кажется, агенту не стоило выносить все в публичную сферу, такие вещи нужно решать спокойно, без особой шумихи. Слова агента — это финал истории для Джикии в «Спартаке». Джикия был важным игроком «Спартака», лидером и капитаном команды, но так бывает в футболе, что по какой-то причине ты перестаешь попадать в состав. Это футбол», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. В сезоне-2023/24 защитник принял участие в 9 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Контракт 30-летнего футболиста действует до конца мая 2024 года.