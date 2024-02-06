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Сегодня, 03:25

Бушманов: «Слова агента Джикии — финал для него в «Спартаке». Такие вещи надо решать в тишине»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о будущем защитника Георгия Джикии в команде.

Ранее агент Джикии Вадим Шпинев заявил, что продление контракта футболиста с красно-белыми невозможно, пока в клубе работает Гильермо Абаскаль.

«Я думаю, что своим выступлением агент подтвердил, что между сторонами есть конфликт. Мне кажется, агенту не стоило выносить все в публичную сферу, такие вещи нужно решать спокойно, без особой шумихи. Слова агента — это финал истории для Джикии в «Спартаке». Джикия был важным игроком «Спартака», лидером и капитаном команды, но так бывает в футболе, что по какой-то причине ты перестаешь попадать в состав. Это футбол», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. В сезоне-2023/24 защитник принял участие в 9 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Контракт 30-летнего футболиста действует до конца мая 2024 года.

Источник: РБ Спорт
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
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 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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 - : -
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