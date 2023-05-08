Бушманов: «Никому не нравится ситуация, что «Зенит» много лет становится чемпионом, и все хотят ее изменить»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов высказался на тему серии чемпионств «Зенита».

«Изначально у «Зенита» финансовые возможности выше. Это сказывается. Плюс организация всего процесса на высоком уровне. У других клубов этого нет. Но все равно никому эта ситуация не нравится, что «Зенит» много лет становится чемпионом, и все хотят ее изменять. В следующем сезоне наверняка будет такая попытка. Тот же «Спартак» может опять побороться. По сравнению с прошлым чемпионатом команда сделала шаг вперед в плане игры. Тот же ЦСКА набирает ход. «Локомотив» будет другой командой», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Бушманова.

В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством нынешнего главного тренера «Зенита» Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.