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Сегодня, 13:10

Ташуев прокомментировал ситуацию по поводу продления контракта с «Ахматом»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев ответил на вопрос, когда прояснится ситуация по поводу продления контракта с грозненским клубом.

«По поводу контракта, ситуация у нас стабильная. Мы обсуждаем нашу селекционную работу, сборы. Какое примет решение клуб, так и будет. В нашей профессии лучше не загадывать. Очень много всего происходит, поэтому какое примет решение клуб, так и будет. Скорее всего, это решение будет приниматься в конце сезона, а может и нет. У нас главный Магомед Даудов, он примет решение», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова тренера.

Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

На данный момент «Ахмат» идет на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 43 очка в 26 турах.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005115690_tashuev_podelilsya_podrobnostyami_po_povodu_prodleniya_kontrakta_s_ahmatom
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Сергей Ташуев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
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Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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