Соболев — о поведении Малкома и Клаудиньо: «Они жесткие провокаторы, но этого никто не видит или не хочет видеть»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о поведении бразильских футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо в матче 26-го тура РПЛ. Матч закончился победой клуба из Санкт-Петербурга со счетом 3:2.

— В матче был эпизод, когда вы о чем-то «закусились» с Малкомом. Что там было?

— Когда мне говорят, что я провоцирую (усмехается) ... Так вот, Малком — самый скрытый провокатор в российском футболе, — приводит «РБ Спорт» слова Соболева. — Когда они забили, Малком подбежал ко мне, Промесу, другим нашим ребятам и стал говорить, что сегодня они станут чемпионами, еще что-то, какие-то неприятные вещи. Когда мы забили, я ему тоже кое-что сказал. Он и Клаудиньо — два жестких провокатора. Может быть, этого никто не видит или не хочет видеть, но это так.

— И был еще один разговор с Малкомом по ходу матча.

— То же самое. Он опять подбегал. Я ответил: «Я в «Спартаке», ты в «Зените». Мы оба не самого высокого уровня футболисты, ты не в «ПСЖ», я не в «Барселоне». Давай поскромнее себя веди». На что он мне ответил: «Помолчи, я суперигрок». Эмоциональные вещи, я посмеялся. Понял, говорю.

— Вы удивлены таким поведением?

— Им дали себя так вести, они и ведут. Их вознесли до небес, они у нас в России витают где-то в облаках: к ним нельзя прикоснуться, нельзя ничего сказать.

«Зенит» набрал 64 очка и досрочно обеспечил себе победу в этом сезоне РПЛ. Команда под руководством Сергея Семака 5-й сезон подряд становится чемпионом России.