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Сегодня, 13:30

Соболев — о поведении Малкома и Клаудиньо: «Они жесткие провокаторы, но этого никто не видит или не хочет видеть»

Руслан Минаев
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Малком — Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о поведении бразильских футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо в матче 26-го тура РПЛ. Матч закончился победой клуба из Санкт-Петербурга со счетом 3:2.

— В матче был эпизод, когда вы о чем-то «закусились» с Малкомом. Что там было?

— Когда мне говорят, что я провоцирую (усмехается) ... Так вот, Малком — самый скрытый провокатор в российском футболе, — приводит «РБ Спорт» слова Соболева. — Когда они забили, Малком подбежал ко мне, Промесу, другим нашим ребятам и стал говорить, что сегодня они станут чемпионами, еще что-то, какие-то неприятные вещи. Когда мы забили, я ему тоже кое-что сказал. Он и Клаудиньо — два жестких провокатора. Может быть, этого никто не видит или не хочет видеть, но это так.

— И был еще один разговор с Малкомом по ходу матча.

— То же самое. Он опять подбегал. Я ответил: «Я в «Спартаке», ты в «Зените». Мы оба не самого высокого уровня футболисты, ты не в «ПСЖ», я не в «Барселоне». Давай поскромнее себя веди». На что он мне ответил: «Помолчи, я суперигрок». Эмоциональные вещи, я посмеялся. Понял, говорю.

— Вы удивлены таким поведением?

— Им дали себя так вести, они и ведут. Их вознесли до небес, они у нас в России витают где-то в облаках: к ним нельзя прикоснуться, нельзя ничего сказать.

«Зенит» набрал 64 очка и досрочно обеспечил себе победу в этом сезоне РПЛ. Команда под руководством Сергея Семака 5-й сезон подряд становится чемпионом России.

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
18
15
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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