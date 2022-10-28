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Булыкин ждет жаркого матча от «Локомотива» и ЦСКА

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от центрального матча 15-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА.

«На бумаге фаворит ЦСКА, конечно, но я уверен, что у «Локомотива» есть шансы взять очки в этом матче. Терять им вообще нечего. За это мы и любим футбол. Фаворит на бумаге может проиграть аутсайдеру. Если «Локомотив» соберется и настроится, то вполне возможно, ЦСКА будет нелегко в этой игре. Нас ждет жаркое дерби. Чем «Локомотив» может удивить соперника? Только лишь движением, борьбой и запредельной самоотдачей. По-другому никак. Главное, чтобы они смогли реализовать свои моменты», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

«Локомотив» сыграет с ЦСКА в субботу, 29 октября. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Железнодорожники на данный момент занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ (12 очков). Армейцы расположились на 3-й позиции (26 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-ot-lokomotiva-i-tsska-zhdu-zharkogo-matcha-favorit-mozhet-proigrat-autsajderu/
Дмитрий Булыкин
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ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

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Зенит

 11
П
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Квинси Промес

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 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
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Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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