Булыкин ждет жаркого матча от «Локомотива» и ЦСКА

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от центрального матча 15-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА.

«На бумаге фаворит ЦСКА, конечно, но я уверен, что у «Локомотива» есть шансы взять очки в этом матче. Терять им вообще нечего. За это мы и любим футбол. Фаворит на бумаге может проиграть аутсайдеру. Если «Локомотив» соберется и настроится, то вполне возможно, ЦСКА будет нелегко в этой игре. Нас ждет жаркое дерби. Чем «Локомотив» может удивить соперника? Только лишь движением, борьбой и запредельной самоотдачей. По-другому никак. Главное, чтобы они смогли реализовать свои моменты», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

«Локомотив» сыграет с ЦСКА в субботу, 29 октября. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Железнодорожники на данный момент занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ (12 очков). Армейцы расположились на 3-й позиции (26 очков).