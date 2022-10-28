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Сегодня, 11:57

Игорь Корнеев рассказал об участии в переговорах по трансферу Захаряна в «Челси»

Виктория Кравченко
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Бывший руководитель селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев рассказал о том, что его компания занимается переговорами по трансферу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Моя компания занимается селекционной работой и развитием игроков. Иногда я даю консультации. По Захаряну я начал консультировать с того момента, когда у него заканчивался контракт с «Динамо». У меня было два итальянских клуба, один из них — топ, которые были заинтересованы в Захаряне. Но они действовали слишком медленно. После того как Арсен подписал новый контракт с «Динамо», я предложил его «Челси». Они начали следить за ним, но трансфер не состоялся по известным причинам», — цитирует Корнеева «Чемпионат».

В сезоне-2022/23 Захарян забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 17 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Летом этого года 19-летний россиянин был близок к переходу в «Челси».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Захаряна в 15 миллионов евро.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4870501-korneev-u-menya-bylo-dva-italyanskih-kluba-zainteresovannyh-v-zaharyane-odin-iz-nih-top.html
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
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