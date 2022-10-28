Черевченко: «По составу «Химки» крепкий середняк РПЛ. Гогниев должен вывести команду из зоны вылета»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко в разговоре с «СЭ» высказался о положении команды в текущем сезоне РПЛ.

«Общаюсь с некоторыми футболистами команды. Там есть руководство, главный тренер. Команда по составу — крепкий середняк в нынешнем чемпионате России. Если смотреть на набранные очки — «Химки» и «Торпедо» главные претенденты на вылет. Но впереди вторая часть сезона. Команде нужно хорошо поработать на сборах. Я хорошо знаю Спартака Артуровича, мы еще играли друг против друга. Он должен вывести «Химки» из зоны вылета. Частая смена тренеров никогда не идет команде на пользу», — сказал Черевченко «СЭ».

«Химки» с 9 очками после 14 туров занимают 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России. Безвыигрышная серия команды после увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера достигла 14 матчей во всех турнирах.