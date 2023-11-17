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Сегодня, 18:58

Булыкин: «Возможный уход Клаудиньо отразится на «Зените», но для этого есть перерыв»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мыслями о возможном уходе полузащитника Клаудиньо из «Зенита».

Ранее бразильские СМИ сообщили об интересе «Фламенго» к футболисту. Однако агент полузащитника Луис Фернандо Гарсия в комментарии для «СЭ» опроверг информацию о переговорах между командами.

«Я думаю, нужно будет снова время для стабилизации ситуации в «Зените», как это было с уходом Малкома. Сейчас ситуация в команде устаканилась, и сейчас мы видим, что «Зенит» борется за первое место. В этом плане, думаю, уход футболиста отразится на команде, но для этого есть перерыв, чтобы подготовиться, сделать трансферы и чтобы провести вторую части сезона хорошо и снова стать чемпионом», — цитирует Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В текущем сезоне на его счету 4 гола и 4 результативные передачи в 21 матче во всех турнирах.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005456162_bulyikin__o_vozmojnom_transfere_klaudino_vo_flamengo_uhod_futbolista_otrazitsya_na_komande_no_dlya_etogo_est_pereryiv
Дмитрий Булыкин
Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Фламенго
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
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 - : -
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