Булыкин: «Возможный уход Клаудиньо отразится на «Зените», но для этого есть перерыв»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мыслями о возможном уходе полузащитника Клаудиньо из «Зенита».

Ранее бразильские СМИ сообщили об интересе «Фламенго» к футболисту. Однако агент полузащитника Луис Фернандо Гарсия в комментарии для «СЭ» опроверг информацию о переговорах между командами.

«Я думаю, нужно будет снова время для стабилизации ситуации в «Зените», как это было с уходом Малкома. Сейчас ситуация в команде устаканилась, и сейчас мы видим, что «Зенит» борется за первое место. В этом плане, думаю, уход футболиста отразится на команде, но для этого есть перерыв, чтобы подготовиться, сделать трансферы и чтобы провести вторую части сезона хорошо и снова стать чемпионом», — цитирует Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В текущем сезоне на его счету 4 гола и 4 результативные передачи в 21 матче во всех турнирах.