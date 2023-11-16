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Сегодня, 16:28

Агент Клаудиньо опроверг информацию о переговорах между «Зенитом» и «Фламенго»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Клаудиньо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, отреагировал на информацию о возможном переходе бразильца в «Фламенго».

Ранее издание Esportes R7 заявило о том, что бразильский клуб рассчитывает подписать 26-летнего футболиста сине-бело-голубых.

«Это ложь», — сказал Гарсия «СЭ».

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 21 матче во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро, контракт игрока с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2027 года.

В феврале 2023 года Клаудиньо получил российское гражданство.

Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Фламенго
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
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Зенит – Сочи
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ЦСКА – Динамо
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 - : -
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 - : -
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