Агент Клаудиньо опроверг информацию о переговорах между «Зенитом» и «Фламенго»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, отреагировал на информацию о возможном переходе бразильца в «Фламенго».

Ранее издание Esportes R7 заявило о том, что бразильский клуб рассчитывает подписать 26-летнего футболиста сине-бело-голубых.

«Это ложь», — сказал Гарсия «СЭ».

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 21 матче во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро, контракт игрока с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2027 года.

В феврале 2023 года Клаудиньо получил российское гражданство.