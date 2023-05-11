Булыкин поздравил Семина с 76-летием: «Под его чутким руководством я делал первые шаги в команде мастеров «Локомотива»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии «СЭ» поздравил экс-тренера железнодорожников Юрия Семина с днем рождения.

«Как не поздравить своего первого тренера! Под его чутким руководством я делал первые шаги в команде мастеров «Локомотива». Хочется пожелать ему здоровья, хорошего настроения и исполнения его задумок», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Сегодня, 11 мая, Семину исполнилось 76 лет. Специалист тренировал «Динамо», «Анжи», «Мордовию», «Локомотив», «Ростов» и многие другие клубы. Под его руководством железнодорожники стали трехкратными чемпионами России, шестикратными обладателями Кубка страны, а также три раза выигрывали Суперкубок России.